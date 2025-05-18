سوريا أحد الأسباب.. 4 احتمالات لـ "سر" انكماش الدولار امام الدينار العراقي

وقال قصي للسومرية نيوز، ان "قيمة الدولار في السوق غير النظامي بالعراق تأثرت بالأحداث الاخيرة التي جرت في ، فسوريا كانت ضمن دائرة التحويلات المحظورة، لكن مع رفع العقوبات ومع التعامل العكسي باتجاه الاسواق السورية انخفض الطلب على الدولار في السوق غير النظامي بالعراق، وكذلك الأمر مع الجانب اللبناني فمثل هذه الاسواق كانت لا تتعامل بشكل مباشر مع المصارف العراقية وحاليا سمح لها بالتعامل بشكل مباشر مع المصارف العراقية".واعتبر أن " مثل هذا الموضوع سيؤدي الى الانخفاض التدريجي للدولار بالسوق غير النظامي، وكذلك الأمر بالنسبة للاصلاحات المصرفية التي شرعت بها الحكومة وبالتعاون مع شركة اوليفر وايمن بفتح نوافذ للمراسلين الدوليين وتوسيع دائر التحري عن الفئات التي تطلب الدولار في السوق غير النظامية وترتيب اوراقها لغرض الدخول في شكل واضح بالمصارف العراقية والاستفادة من السعر الرسمي البالغ 1320 دينارا لكل دولار، وهذا ما ساهم بالتخفيض الطلب على الدولار في السوق الموازية".وأشار قصي الى سبب ثالث أدى لتراجع الطلب على الدولار في السوق غير النظامية وبالتالي تراجع سعر الدولار، ويتمثل هذا السبب بـ"وجود تريث بعملية الاستيراد من معظم التجار لان الحرب التجارية بين والاتحاد الاوربي وبين الامريكية والصين وهذه المتعاكسة ادت الى التريث في عمليات الاستيراد الواسعة وهذا ادى الى انخفاض في الطلب على الدولار في السوق غير النظامي".وأضاف: "نتطلع الى اجراء تفاهم حول المتبادلة بين والولايات المتحدة الامريكية لان ذلك سينعكس على زيادة سعر برميل النفط وانخفاض الطلب على الدولار في السوق غير النظامي".وأوضح أن " مثل هذه الاجراءات والتي هي عبارة عن مزيج من الاصلاح الحكومي والمتغيرات الخارجية ادت الى انخفاض الدولار في السوق غير النظامي كذلك ان سعر الدولار عالميا تراجع نتيجة رغبة الادارة الامريكية في تسديد ديونها الخارجية البالغة 36 ترليون بدولار ضعيف لكن هذا الموضوع يعتمد على سياسة التجديد ومعدل الفائدة من الفيدرالي الامريكي على سعر الدولار".ومنذ حوالي شهرين يستقر سعر الدولار في السوق الموازي بالعراق حول الـ143 الف دينار لكل 100 دولار، بعد ان كان في الأشهر الماضية يحوم بين 148 و150 الف دينار لكل 100 دولار.