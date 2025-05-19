بفعل عاملين إيراني وصيني.. النفط يستقر منخفضا على عدادات واشنطن

وانخفضت 5 سنتات لتصل إلى 65.36 دولاراً للبرميل بينما بلغ سعر خام غرب الوسيط الأمريكي 62.52 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 3 سنتات.وارتفعت العقود بأكثر من 1% الأسبوع الماضي بعد أن وافقت والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم، على وقف مؤقت للحرب التجارية بينهما لمدة 90 يوماً، وخلال هذه الفترة سيخفض الجانبان التعريفات بشكل حاد.ومن المقرر أن تصدر مجموعة من البيانات، بما في ذلك الناتج الصناعي، في وقت لاحق من اليوم الاثنين.وقال محللون في بنك ANZ في مذكرة "أي علامة ضعف قد تضعف المعنويات التي عززها توقف الولايات المتحدة عن فرض الرسوم الجمركية على الصين".وقال الأمريكي الخاص ويتكوف، أمس الأحد، إن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن اتفاقاً على عدم تخصيب اليورانيوم، وهو التعليق الذي أثار انتقادات سريعة من .