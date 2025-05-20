عالميا.. استقرار أسعار النفط مع ترقب المفاوضات الامريكية ـ الإيرانية

وانخفضت العقود الآجلة لخام " " بواقع 6 سنتات إلى 65.48 دولار للبرميل، بحلول الساعة 03:05 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب الوسيط" بنحو طفيف بواقع سنت واحد إلى 62.7 دولار للبرميل.ونقلت وسائل إعلام رسمية عن نائب قوله يوم الاثنين إن المناقشات بشأن البرنامج النووي الإيراني "لن تؤدي إلى أي نتيجة" إذا أصرت على أن تقلص أنشطة تخصيب اليورانيوم بالكامل.وجاءت التصريحات بعد أن أكد الأمريكي الخاص ويتكوف يوم الأحد الماضي أن واشنطن ستشترط أن يتضمن أي اتفاق جديد ميثاقا للامتناع عن التخصيب، الأمر الذي يمثل مقدمة لتطوير القنابل النووية.وقال المحلل في شركة "ستون إكس" هودز إن الاتفاق كان من شأنه أن يمهد الطريق لتخفيف العقوبات الأمريكية ويسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بمقدار 300 - 400 ألف برميل يوميا.