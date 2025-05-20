تعاملات الثلاثاء.. تعرف على أسعار الذهب في العراق

وسجلت أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍ في العاصمة ‍‍ ، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 645 الف دينار، وسعر الشراء 641 الف دينار، فيما سجلت امس الأحد 642 الف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 614 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 610 آلاف دينار.وفي محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 645 ألف دينار و655 ألفاً، أما بيع مثقال الذهب العراقي فتراوح بين 615 الفاً و620 ألف دينار.