يُعوّل عليه لإنعاش الاقتصاد... مشروع طريق التنمية يربط العراق بتركيا وأوروبا!

ركزت الزيارة الثالثة لرئيس الوزراء إلى على الملفات الاقتصادية، وفي مقدمتها “طريق التنمية”، المشروع الذي تراهن عليه لربط الموانئ العراقية بأوروبا عبر تركيا.ماذا قال معنيون في هذا الشأن؟ إليكم هذا التقرير من السومرية!