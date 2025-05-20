النفط تعلن بطلان عقود استثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانة - كردمير" في السليمانية

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن بعض المواقع الإخبارية تداولت خبر صادر من حكومة تضمن (اتفاقيات الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات)، وتود وزارة أن توضح رفضها للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانة -كردمير" في ، لان هذه الاجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من ، التي اشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار في الدعوى المرقمة (59/ اتحادية 2012 وموحدتها 110 /اتحادية 2019).وتشير الوزارة، انه بالرغم من حاجة لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا ان الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملك لجميع أبناء الشعب العراقي، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب ان يكون من خلال ، مؤكدة، بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي وقرارات .