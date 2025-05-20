أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي

وارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 3.92 نقطة أو بنسبة 0.71% إلى مستوى 553.90 نقطة في نهاية التعاملات.كما أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على صعود 82.32 نقطة أو بنسبة 0.34% إلى مستوى 24017.30 نقطة.وزاد مؤشر FTSE 100 البريطاني 81.81 نقطة أو بنسبة 0.94% عند الإغلاق إلى مستوى 8781.12 نقطة.في حين ارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 58.79 نقطة أو بنسبة 0.75% عند الإغلاق إلى مستوى 7942.42 نقطة.وصعدت أسهم شركة دبلوما بي إل سي Diploma، مورد المنتجات الصناعية، وشركة أورستيد Orsted الدنماركية لطاقة الرياح، بنسبة 15% و13% على التوالي.وارتفعت أسهم البريطانية Vodafone بنسبة 7.3%، بينما ارتفعت أسهم شركة جريجز Greggs البريطانية للخبز بنسبة 9% بنهاية التداول.يوم الأربعاء، من المقرر أن تُعلن شركة التجزئة جيه دي سبورتس JD Sports، وشركة توزيع وتوليد الكهرباء العملاقة إي بي إل سي SSE plc، عن نتائج أعمالهما المالية للربع الرابع.