ارتفاع كبير.. إليك أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍ في العاصمة ‍‍ ، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 660 ألف دينار، وسعر الشراء 656 ألف دينار، فيما سجلت أمس الثلاثاء 645 ألف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 630 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 626 ألف دينار.وفي محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 660 ألف دينار و670 ألفاً، وسعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 630 ألفاً و640 ألف دينار.