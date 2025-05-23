مع توقعات "انفلات" انتاج أوبك+.. النفط نحو اول انخفاض اسبوعي منذ 3 أسابيع

وتراجعت 31 سنتًا، أو 0.5%، إلى 64.13 دولارًا للبرميل وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 33 سنتًا، أو 0.5%، إلى 60.87 دولارًا.وعلى مدار الأسبوع، انخفض بنسبة 1.9%، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.5%، بعد أسبوعين من المكاسب.ولامست العقود المستوى الأدنى في أكثر من أسبوع يوم الخميس بعد تقرير لوكالة نيوز يفيد بأن أوبك+ تدرس زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في اجتماع في الأول من يونيو، بحسب رويترز.وقال التقرير نقلا عن مندوبين إن زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في يوليو تموز كانت من بين الخيارات التي تمت مناقشتها، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، فيما كتب محللون في بنك آي إن جي في مذكرة بحثية: "سوق النفط تتعرض لضغوط متجددة مع تزايد الضجيج حول ما ستفعله أوبك+ بمستويات إنتاجها في يوليو",ويتوقعون أن تمضي أوبك+ قدما في زيادة الإمدادات بمقدار 411 ألف برميل يوميا لشهر يوليو، ويتوقعون حاليا أن يبلغ متوسط سعر خام 59 دولارا للبرميل في الربع الرابع.