وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "نرحب ونسعى دائماً للعمل مع الشركات الأمريكية لتطوير الحقول النفطية والغازية"، مشيرة الى ان "تعاقداتنا مستمرة مع الشركات الأمريكية في القطاعات النفطية ولا يوجد أي مانع او تحفظ من التعامل".واعتبرت ان "تعامل الشركات الأمريكية مع الإقليم بمعزل عن أمر مخالف للدستور".ومنذ اشتعال أزمة التصريحات حول العقود التي وقعها رئيس حكومة في مع شركتين امريكيتين، تتوالى التصريحات الكردية-الامريكية المدافعة عن العقود والمنتقدة للرفض العراقي الذي صدر صريحا على لسان ، لتتمحور حول نقطة رئيسية تتمثل بذكر إن "العقود ستكون لصالح أيضا وليس فحسب"، وسط اعتقاد بان هذه التصريحات تحاول "تذكير " بضرورة بعقود الشركات الامريكية في كردستان كبديل عن الغاز الإيراني، لتكون هذه العقود بمثابة "اختبار" لبغداد لمدى القبول بهذا البديل.ويبدو أن رد وزارة النفط هذا، جاء بعد محاولات تبدو وكأنها "ابتزاز بغداد" من خلال تصوير رفضها للعقود الجديدة بانها "رفض لتواجد الشركات الامريكية".