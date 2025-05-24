أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

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سعر البيع: 142,750

سعر الشراء: 142,250

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سعر البيع: 142,250

سعر الشراء: 142,100

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سعر البيع: 142,250

سعر الشراء: 142,000

وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.