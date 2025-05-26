اليوم.. انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق



ـ اقتصاد





تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاثنين 26 مايو/ أيار 2025.





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سعر البيع: 142,000

سعر الشراء: 141,000



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سعر البيع: 142,000

سعر الشراء: 141,600



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سعر البيع: 142,000

سعر الشراء: 141,500



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد. سعر البيع: 142,000سعر الشراء: 141,000سعر البيع: 142,000سعر الشراء: 141,600سعر البيع: 142,000سعر الشراء: 141,500وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.