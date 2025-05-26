توجيه بإيقاف استيراد 5 محاصيل والسماح بنقل البيض والدجاج بين المحافظات

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، إن " المجلس قرر السماح بنقل الدجاج وبيض المائدة بين المحافظات".وأضاف المجلس، أنه "تقرر إيقاف استيراد محاصيل الرقي والبطيخ والباذنجان والشجر لغاية انتهاء الإنتاج المحلي ومنع استيراد محصول الطماطم لمدة شهر".