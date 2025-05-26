هبوط حاد بسعر الدولار في بغداد

وانخفضت أسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 140700 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141350 ديناراً مقابل 100 دولار.أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 139750 ديناراً، مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141750 مقابل 100 دولار.وتسجل أسعار الدولار هبوطاً حاداً منذ أيام، مقارنة مع الأسابيع السابقة التي وصل فيها سعر صرف "الورقة" إلى 152 ألف دينار.