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هبوط حاد بسعر الدولار في بغداد

اقتصاد

2025-05-26 | 09:57
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هبوط حاد بسعر الدولار في بغداد
8,889 شوهد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، مساء الاثنين، هبوطاً حاداً في أسواق بغداد، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وانخفضت أسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 140700 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141350 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 139750 ديناراً، مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141750 مقابل 100 دولار.

وتسجل أسعار الدولار هبوطاً حاداً منذ أيام، مقارنة مع الأسابيع السابقة التي وصل فيها سعر صرف "الورقة" إلى 152 ألف دينار.
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