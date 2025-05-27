انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار اليوم





نيوزـ اقتصاد



تنشر ، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الثلاثاء 27 مايو/ أيار 2025.





سعر البيع: 141,000



سعر الشراء: 140,250



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سعر البيع: 140,500



سعر الشراء: 140,000



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سعر البيع: 140,500



سعر الشراء: 140,000 سعر البيع: 141,000سعر الشراء: 140,250سعر البيع: 140,500سعر الشراء: 140,000سعر البيع: 140,500سعر الشراء: 140,000

وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.