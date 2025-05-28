قرار امريكي يرفع أسعار النفط.. وبيانات أوبك+ تحجّم المكاسب

وارتفعت 25 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 64.34 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 61.13 دولار للبرميل.وأصدرت تصريحًا جديدًا لشركة الأمريكية الكبرى، الامر الذي من شأنه أن يسمح للشركة بالاحتفاظ بأصول في فنزويلا ولكن ليس بتصدير النفط أو توسيع أنشطتها.وكتب ، رئيس استراتيجية السلع والكربون في ويستباك، في مذكرة: "إن خسارة براميل شيفرون الفنزويلية في ستترك مصافي التكرير تعاني من نقص في الإمدادات وبالتالي تعتمد بشكل أكبر على النفط الخام في الشرق الأوسط".وكان الرئيس الأمريكي قد ألغى الترخيص السابق في 26 فبراير/شباط، وفي السنوات الأخيرة، دعمت التراخيص الممنوحة لشركة شيفرون وشركات أجنبية أخرى انتعاشًا طفيفًا في إنتاج النفط الفنزويلي المتضرر من العقوبات إلى حوالي مليون برميل يوميًا.