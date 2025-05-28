العراق يصدّر 350 الف طن محاصيل.. ويخطط لازاحة اوروبا من سوق الحنطة بالمنطقة

وقال وكيل الوزارة ، انه تم تصدير 350 الف طن من المحاصيل الزراعية إلى عددٍ من ودول خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام (2025).وأكّد أنَّ "حجم الصادرات مرشّحٌ للارتفاع بشكلٍ كبيرٍ بنهاية العام، نتيجة استمرار الدعم الحكوميِّ وخطط التوسّع الزراعيِّ"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وفي ما يخصّ الحنطة، أوضح أنَّ "البلاد حققت الاكتفاء الذاتيَّ وفائضاً بإنتاجٍ إجماليٍّ تجاوز (6.4) ملايين طنٍّ العام الماضي، مقارنة بـ(5.4) ملايين طنٍّ في (2023)، ما أتاح إطلاق مبادرةٍ لتصدير الحنطة إلى الدول العربيَّة، عبر تعاقداتٍ محتملةٍ مع شركاتٍ حكوميَّةٍ وخاصَّة".وأشار الى أنَّ " يسعى لأنْ يكون بديلاً استراتيجيّاً عن الدول الأوروبيَّة في مجال تصدير الحنطة، بما يُعزّز الأمن الغذائيَّ العربيَّ ويُقوّي أسس الشراكة الاقتصاديَّة الإقليميَّة".