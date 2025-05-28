السوداني يصدر توجيهاً بشأن عمل "ستارلينك" الأمريكية في العراق

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن "استقبل وفداً من شركة أكس (ستارلينك) الأمريكية المتخصصة بتكنولوجيا الشبكات والمعلومات والاتصالات، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون في مجال الاتصالات والخدمات التي تقدّمها الشركة، ومناطق تغطيتها".وأكد، أن " يضمّ اليوم الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في ظل حالة النمو، والتوسع العمراني والخدمي المتسارع الذي يشهده، مشيراً إلى أهمية العلاقة الستراتيجية مع ضمن الاتفاقية الإطارية وباقي مذكرات التفاهم الثنائية، التي تمتدّ إلى مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والتنموية".ووجّه السوداني "الجهات المعنية بدراسة سبل تسهيل عمل شركة سبيس اكس (ستارلينك) والإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة، مبدياً ترحيبه بشركات التكنولوجيا الكبرى، خاصةً الأمريكية للعمل في العراق وإمكانية تعاونها مع القطاع الخاص العراقي، وضمن رؤية الحكومة في إجراءات التحوّل الرقمي".من جانبه، أكد وفد الشركة "الاستعداد للعمل في العراق وتقديم الخدمات والتعاون في السوق العراقية، إذ بين أن خدمات ستارلينك ستساهم في التحوّل الرقمي وتطبيقاته لمؤسسات القطاع العام والخاص، وتطوير الاتصالات وتحقيق الازدهار الاقتصادي في إطار التعاون الثنائي بين العراق والولايات المتحدة".