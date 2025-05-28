انخفاض جديد بأسعار الدولار في بغداد واربيل

تنشر ، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار والتي سجلت انخفاضاً في وأربيل مع إغلاق البورصة.



سعر الشراء: 140,000 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر البيع: 142,000 ديناراً مقابل 100 دولار.



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سعر البيع: 140,700 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر الشراء: 140,500 ديناراً مقابل 100 دولار. سعر الشراء: 140,000 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر البيع: 142,000 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر البيع: 140,700 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر الشراء: 140,500 ديناراً مقابل 100 دولار.