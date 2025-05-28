بمشاركة العراق.. اجتماع أوبك+ يُمدد اتفاق الإنتاج لنهاية 2026

كما أكدوا التزامهم بالإطار العام لإعلان التعاون الموقع لأول مرة في 10 كانون الأول 2016، والمعتمد لاحقاً في الاجتماعات المتتالية.جاءت هذه الخطوة في ظل استمرار التقلبات في سوق النفط العالمية، إذ تسعى بلس للحفاظ على التوازن والاستقرار السعري، من خلال تنسيق السياسات الإنتاجية بين أعضائها.وأعادت الدول الموقعة على إعلان التعاون التأكيد على أهمية التزام جميع الأعضاء بمستويات الإنتاج المتفق عليها، والامتثال الكامل لآلية التعويض، في حال تجاوز الإنتاج الحدود المقررة.في ختام البيان، تقرر عقد الاجتماع الأربعين لأوبك والدول غير الأعضاء في 30 / تشرين الثاني 2025، لمتابعة التطورات والتوافق على أي تعديلات محتملة في السياسة الإنتاجية بناء على أوضاع السوق في حينه.