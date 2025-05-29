انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

وانخفضت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في لتسجل 140800 دينار مقابل 100 دولار.وتراجعت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد أيضا، لتسجل 141750 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما بلغ الشراء 139750 ديناراً مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.