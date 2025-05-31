بعد تضارب الحقائق.. توضيح حاسم لتوقف البطاقات الالكترونية خارج العراق

جاء نفي بالتزامن مع اعلان مصارف أهلية توقف بطاقاتهم للدفع الالكتروني عن العمل خارج ، الامر الذي عزز الحيرة نتيجة التضارب بين الامرين.لكن الخبير المصرفي الاقتصادي ، أوضح حقيقة التوقف والفئات المشمولة بإيقاف البطاقات، مشيرا في إيضاح تابعته ان توقف البطاقات سيشمل فقط المصارف الخاصة التي لاتمتلك مصارف مراسلة وستحل مشكلتها عبر .وقال في إيضاح ان "البطاقات الخاصة بالمصارف الحكومية العاملة ستستمر بالعمل، وكذلك البطاقات الخاصة بالمصارف الاهلية التي تملك حسابات في مصرف مراسل امريكي ستستمر بالعمل أيضا".وأضاف ان "البطاقات لمصارف لا تملك حسابات في مصارف امريكية مراسلة يتم العمل على تعزيز ارصدتها باستخدام مصرف TBI لحين فتح حساب لها في المصارف الامريكية".