انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

وتراجعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141,000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت يوم أمس السبت 141,550 ديناراً مقابل 100 دولار، أما أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 142,000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 140,000 دينار مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.