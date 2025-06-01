مبيعات نافذة الدولار خلال الربع الأول من 2025 اكبر بـ5% من العام الماضي

وبحسب بيانات أوردها الباحث الاقتصادي ، فإن مبيعات البنك المركزي من نافذة العملات الاجنبية للربع الاول من 2025 بلغت 20.8 مليار دولار مرتفعة بنسبة بلغت 5.2% مقارنة مع نفس الفترة من 2024 والتي بلغت في حينها 19.76 مليار دولار.وأوضح أن "مبيعات النقد بلغت 814 مليون دولار، اما التسويات الدولية (البطاقات الالكترونية ) بلغت 2.934 مليار دولار، فيما بلغت تعزيز ارصدة المصارف 17.05 مليار دولار، اما الحوالات المباشرة فكانت قيمتها 0 دولار، وذلك نتيجة توقف المنصة الالكترونية للحوالات".وفي اذار انخفضت مبيعات البنك المركزي من نافذة بيع العملة الاجنبية اذ بلغت 5.796 مليار دولار فقط توزعت على مبيعات النقد 184 مليون دولار، والتسويات الدولية 777 مليون دولار، تعزيز ارصدة المصارف 4.835 مليار دولار امريكي".ومن المتوقع ان تبقى معدلات بيع البنك المركزي من الدولار خلال هذا العام بنفس مستوى مبيعات العام الماضي عند 77.65 مليار دولار، مع زيادة طفيفة متوقعة.