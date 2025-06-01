تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

وسجلت أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍ في العاصمة ‍‍ ، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 653 الف دينار، وسعر الشراء 649 دينار. فيما سجلت أسعار أمس السبت 658 الف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب سجل عند 623 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 619 الفاً.وفي محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 655 الف و666 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 625 الفا و635 الف دينار.