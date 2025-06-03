ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

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تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الثلاثاء 3 حزيران/ يونيو 2025.



: سعر البيع: 142,000 سعر الشراء: 141,250 : سعر البيع: 141,750 سعر الشراء: 141,250 : سعر البيع: 142,000 سعر الشراء: 141,500 وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.