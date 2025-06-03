اقتصادي عن رواتب العراقيين: ارتفعت 50% خلال 5 سنوات.. وتشكل 40% من نفقات الحكومة

وذكر منشور على ، ان "رواتب ارتفعت لسنة 2024 بنسبة 27% لتكسر لأول مرة حاجز الـ60 ترليون دينار عراقي تمثل 40% من نفقات الحكومة العراقية"، مضيفا ان "الرواتب وصلت إلى مستويات خطيرة ستنعكس بشكل كارثي على الوضع الاقتصادي للعراق، في سنة 2019 كانت قيمة الرواتب الحكومية 40 ترليون دينار، وفي سنة 2024 بلغت قيمة الرواتب الحكومية 60 ترليون دينار".وتابع العبيدي انه خلال خمس سنوات زادت قيمة الرواتب بنسبة 50%، دون أي إضافة تذكر للإيرادات غير النفطية أو الخدمات المقدمة فما فائدة زيادة قيمة فاتورة الرواتب.