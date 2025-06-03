الدولار يتراجع من جديد في بغداد

وتراجعت أسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، حيث سجلت 141,150 دينارًا مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت صباح اليوم 141,500 دينار مقابل 100 دولار.أما أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة المحلية في شهدت انخفاضًا أيضًا، حيث بلغ سعر البيع 142,250 دينارًا لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 140,250 دينارًا لكل 100 دولار.