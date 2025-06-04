خبر سار.. اليكم أسعار الدولار

– اقتصادي

انخفضت أسعار الدولار بشكل طفيف في الأسواق المحلية، اليوم الأربعاء، إغلاق البورصتين في والكفاح.



سعر البيع: 142,250



سعر الشراء: 141,250



:

سعر البيع: 141,250



سعر الشراء: 140,250



:

سعر البيع: 142,250



سعر الشراء: 141.250

سعر البيع: 142,250سعر الشراء: 141,250سعر البيع: 141,250سعر الشراء: 140,250سعر البيع: 142,250سعر الشراء: 141.250