قبيل عطلة العيد.. هذه أسعار صرف الدولار في بغداد

واستقرت اسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح اليوم.أما اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.