بعد مكالمة ترامب والرئيس الصيني.. النفط يتجاوز الـ65 دولاراً للبرميل

وأفادت وكالة أنباء الرسمية بأن المحادثات عُقدت بناءً على طلب ، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول محادثة الزعيمين.وصعدت 85 سنتاً، أي ما يعادل 1.3 في المئة لتصل إلى 65.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:51 بتوقيت غرينتش.غرب الوسيط الأميركي 97 سنتاً، أي ما يعادل نحو 1.5 في المئة، ليصل إلى 63.82 دولار للبرميل.