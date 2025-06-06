بعد انهيار بـ153 مليار دولار.. أسهم تسلا تتعافى جزئياً

الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و" إكس" وافق على تعليق من أحد المستخدمين عبر منصة "إكس" مفاده أنه "عليه أن يهدأ ويأخذ خطوة للوراء لبضعة أيام". وفي رد منفصل على الملياردير بيل آكمان، الحليف المقرب لكل من وماسك، والذي دعا إلى "السلام من أجل مصلحة البلاد"، رد ماسك قائلاً إن آكمان "ليس مخطئاً".سجل سهم "تسلا" ارتفاعاً بنسبة 4.4% حتى الساعة 7:12 صباحاً بتوقيت ، بعد تراجع حاد بلغ 14% يوم الخميس، في أكبر خسارة يومية منذ قرابة ثلاثة أشهر، مما محا 153 مليار دولار من القيمة السوقية لصانع السيارات الكهربائية.وكان ماسك قد ضخ أكثر من 250 مليون دولار لدعم حملة ترامب للعودة إلى . مقابل ذلك، كلّف ترامب ماسك بمهمة تقليص الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة البيروقراطية الفيدرالية، قبل أن يتراجع الملياردير عن هذا الدور الأسبوع الماضي.وانتقد روس غيربر، الرئيس التنفيذي لشركة "جيربر كاواساكي" وأحد مساهمي "تسلا"، تصرفات ماسك عبر مقابلة مع "بلومبرغ"، قائلاً إنها قد تقود إلى دعاوى قضائية من المساهمين، بل وربما تخفّض من قيمة "سبيس إكس" إلى النصف.وأضاف غيربر: "ماسك لا يتصرف بما يخدم مصلحة مساهميه"، محذّراً من أن "ما نشهده هو تفكيك لإمبراطورية ماسك".