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بدءا من هذا الموعد.. لا دفع نقدي في المؤسسات الحكومية العراقية
اقتصاد
2025-06-09 | 03:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
8,181 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلن مستشار
رئيس الوزراء
صالح سلمان
، عن حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل.
وقال
سلمان
في تصريح للوكالة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
، ان "
العراق
حقق تقدما كبيرا في اعتماد
أنظمة الدفع الإلكتروني
، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا"، لافتا الى ان "عدد أجهزة
نقاط البيع
وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً ".
وبين انه "اعتبارا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية"، موضحا ان "الحكومة اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد".
وأكد ان "الحكومة قدمت برنامج "ريادة" بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، لافتا الى ان "هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة".
وأشار الى ان "العراق سيبقى بابه مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال"، مبينا ان "الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة".
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