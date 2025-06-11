تعاقدات مشبوهة وهيمنة اقتصاديات دون رادع.. نفط الوسط تصل لمراحل خطيرة من الفساد

وقال الحبيب في تصريح لـ ، إن "التعاقدات المشبوهة التي تُبرمها شركة مستمرة"، مشيراً إلى "هيمنة بعض المكاتب الاقتصادية التابعة لأحزاب سياسية على العقود النفطية، وسط غياب رقابة حقيقية وتحرك نيابي فاعل".وأضاف ان "هناك مكاتب اقتصادية بدأت تتوسع بدورها لتتجاوز العمل السياسي وتدخل في إدارة الثروات، حيث تقوم بإحالة العقود إلى شركات قد لا تمتلك أدنى المعايير الفنية، ومع ذلك تُمنح لها مشاريع كبيرة كجولات التراخيص وغيرها"، لافتا الى ان "الموضوع بات مرتبطاً بشخصيات محمية سياسياً بحسب تقارير عدة، وهو ما يزيد من تعقيد الملف وخطورته".وبين ان "الاقتصاد العراقي لا يزال ريعياً ويعتمد بشكل أساسي على النفط، وبالتالي فإن العبث في هذا القطاع يُشكل تهديداً مباشراً لمستقبل البلاد الاقتصادي"، داعيا "إلى ضرورة أن يكون هناك دور رقابي حقيقي من ولجنة النزاهة النيابية".وشدد "على أن بعض الأحزاب تعتاش بشكل مباشر على مكاتبها الاقتصادية وتُدار الثروات بشكل غير قانوني عبر هذه القنوات"، محذراً من أن "الأمر وصل إلى مرحلة خطيرة جداً".وأشار إلى أن " كانت قد أصدرت قراراً يخول الشعب العراقي بالاطلاع على تفاصيل جولات التراخيص وشكل العقود النفطية، باعتبار أن هذه الثروات هي ملك للشعب، لكن هذا القرار لم يُفعل بسبب غياب الشفافية واستمرار التعتيم على تفاصيل العقود"، موضحا ان "معالجة هذا الملف يتطلب إرادة سياسية حقيقية ومحاسبة صارمة لكل المتورطين، سواء من داخل الوزارات أو من يقف خلفهم سياسياً".