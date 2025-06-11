أسعار النفط تقفز بأكثر من 4 في المئة

وارتفعت 2.90 دولار أو 4.34% خلال تعاملات الأربعاء إلى 69.77 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى منذ 3 أبريل أي منذ أكثر من شهرين.كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 3.17 دولار أو 4.88% لتسجل عند التسوية 68.15 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى تسوية منذ 2 أبريل.وأعلنت أنها أمرت بمغادرة جميع الموظفين غير الأساسيين من في ، استنادا إلى مراجعة حديثة والتزامها "بالحفاظ على سلامة الأمريكيين في الداخل والخارج".