تعرف على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق اليوم

ارتفعت اسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح الخميس الماضي 141700 دينار مقابل 100 دولار، اما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 144000 دينار مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.