تعاملات الاحد.. تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية

وسجلت أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍ في العاصمة ‍‍ ، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 695 الف دينار، وسعر الشراء 691 دينار. فيما سجلت الأسعار يوم أمس السبت 700 الف دينار، كما أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب سجل عند 665 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 661 الفاً.وفي محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 695 الف و 705 آلاف، البيع مثقال الذهب العراقي بين 665 ألفا و675 ألف دينار.