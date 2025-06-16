تعرف على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم

وتراجعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 143850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، مقارنة بسعر 144400 دينار سجلته صباح أمس الأحد، أما أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 144750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 142750 ديناراً لكل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.