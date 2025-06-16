تعاملات الاثنين.. إليك أسعار الذهب في الأسواق العراقية

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في ، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 690 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 686 ألف دينار، فيما كانت الأسعار يوم أمس الأحد قد سجلت 695 ألف دينار للمثقال، اما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 660 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 656 ألف دينار.وفي محال الصاغة، فتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 690 ألفاً و700 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 660 ألفاً و670 ألف دينار.