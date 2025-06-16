خبر سار يتعلق بالدولار في العراق

–

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة.



سعر البيع: 144,500

سعر الشراء: 143,500



:

سعر البيع: 144,000

سعر الشراء: 143,000



:

سعر البيع: 144,500

سعر الشراء: 143,500

سعر البيع: 144,500سعر الشراء: 143,500سعر البيع: 144,000سعر الشراء: 143,000سعر البيع: 144,500سعر الشراء: 143,500