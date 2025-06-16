انخفاض أسعار النفط عالمياً

وانخفضت العقود الآجلة لخام " " بواقع 96 سنتا أو بنسبة 1.3% إلى 73.27 دولار للبرميل، بحلول الساعة 11:57 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام "غرب الوسيط" الأمريكي بواقع 1.05 دولار أو 1.4% إلى 71.93 دولار للبرميل.وقفز كلا الخامين القياسيين بأكثر من 4 دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية قبل أن يتراجعا عن مكاسبهما، وكانا قد استقرا على ارتفاع بنسبة 7% يوم الجمعة الماضي.وقال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة "أونيكس كابيتال" تشيلينجيريان: "الأمر كله يتعلق بكيفية تصاعد الصراع حول تدفقات الطاقة".وأضاف الخبير: "حتى الآن، تم الحفاظ على الطاقة الإنتاجية والتصديرية، ولم تتخذ أي خطوة لعرقلة التدفقات عبر ".وأدى تبادل الضربات بين وإيران إلى مخاوف بشأن حدوث اضطرابات في مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي. ويمر عبر المضيق نحو خمس إجمالي استهلاك العالم من النفط ما يعادل 18 - 19 مليون برميل يوميا من النفط والمكثفات والوقود.