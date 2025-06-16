للشهر الثالث تواليا.. توقعات "أوبك" لنمو الطلب على النفط بلا تغيير

وأرجعت توقعاتها إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، خاصة في والهند، بالإضافة إلى تحسن مستويات السفر والسياحة عالمياً، وارتفاع الطلب على المنتجات البترولية في الدول غير الأعضاء في (non-OECD).وعلى صعيد المعروض النفطي، توقعت أن يرتفع إنتاج الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس بنحو 800 ألف برميل يومياً في 2025، ليصل إلى إجمالي قدره 69.3 مليون برميل يومياً.كما توقعت أوبك استقرار إنتاج النفط الصخري الأميركي على أساس سنوي في 2026. وتقدر أوبك ارتفاع إمدادات النفط من خارج أوبك+ في 2026 بمقدار 730 ألف ب/ي مقارنة بتوقعات سابقة بارتفاع قدره 800 ألف ب/ي.وتقود هذا النمو، إلى جانب مساهمات قوية من ، كندا، ، والنرويج. بالمقابل، تتوقع منظمة أوبك انخفاضاً طفيفاً في إنتاج بعض الدول الأخرى مثل وكازاخستان.أما إنتاج دول تحالف أوبك بلس، فقد ارتفع في شهر مايو بمقدار 180 ألف برميل يومياً ليصل إلى 41.23 مليون برميل يومياً.كما تتوقع أوبك أن يكون النصف الثاني من 2025 جيدا للاقتصاد العالمي بعد أن تفوق الاقتصاد على التوقعات في النصف الأول من العامورغم استمرار سياسة خفض الإنتاج الطوعي التي كانت سارية في النصف الأول من العام، تشير التقديرات إلى أن بعض هذه القيود سيتم رفعها تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، مما سيدعم الإمدادات في السوق العالمية.