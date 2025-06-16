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للشهر الثالث تواليا.. توقعات "أوبك" لنمو الطلب على النفط بلا تغيير
اقتصاد
2025-06-16 | 12:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
93 شوهد
أبقت
منظمة الدول المصدرة للنفط
"أوبك" في تقريرها الشهري على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 1.3 مليون برميل يومياً خلال عام 2025، بما يتماشى مع توقعاتها السابقة. ويُتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب العالمي نحو 104.5 مليون برميل يوميًا بنهاية العام.
وأرجعت توقعاتها إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، خاصة في
الصين
والهند، بالإضافة إلى تحسن مستويات السفر والسياحة عالمياً، وارتفاع الطلب على المنتجات البترولية في الدول غير الأعضاء في
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
(non-OECD).
وعلى صعيد المعروض النفطي، توقعت
أوبك
أن يرتفع إنتاج الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس بنحو 800 ألف برميل يومياً في 2025، ليصل إلى إجمالي قدره 69.3 مليون برميل يومياً.
كما توقعت أوبك استقرار إنتاج النفط الصخري الأميركي على أساس سنوي في 2026. وتقدر أوبك ارتفاع إمدادات النفط من خارج أوبك+ في 2026 بمقدار 730 ألف ب/ي مقارنة بتوقعات سابقة بارتفاع قدره 800 ألف ب/ي.
وتقود
الولايات المتحدة
هذا النمو، إلى جانب مساهمات قوية من
البرازيل
، كندا،
الأرجنتين
، والنرويج. بالمقابل، تتوقع منظمة أوبك انخفاضاً طفيفاً في إنتاج بعض الدول الأخرى مثل
المكسيك
وكازاخستان.
أما إنتاج دول تحالف أوبك بلس، فقد ارتفع في شهر مايو بمقدار 180 ألف برميل يومياً ليصل إلى 41.23 مليون برميل يومياً.
كما تتوقع أوبك أن يكون النصف الثاني من 2025 جيدا للاقتصاد العالمي بعد أن تفوق الاقتصاد على التوقعات في النصف الأول من العام
ورغم استمرار سياسة خفض الإنتاج الطوعي التي كانت سارية في النصف الأول من العام، تشير التقديرات إلى أن بعض هذه القيود سيتم رفعها تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، مما سيدعم الإمدادات في السوق العالمية.
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