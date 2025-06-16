انخفاض جديد في العقود الآجلة لخام برنت

انخفضت ، مساء الاثنين، لتبلغ 73.23 دولارا.

إذ انخفضت تنخفض دولارا أو 1.35% لتبلغ عند التسوية 73.23 دولارا.

وكانت أسعار النفط انخفضت ، اليوم الاثنين، وتراجعت مكاسبها التي بلغت 7% يوم الجمعة الماضي.

وأدى تبادل الضربات بين " " وإيران إلى مخاوف بشأن حدوث اضطرابات في ، وهو ممر ملاحي حيوي، ويمر عبر المضيق نحو خمس إجمالي استهلاك العالم من النفط ما يعادل 18 - 19 مليون برميل يوميا من النفط والمكثفات والوقود.