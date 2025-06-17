عالميًا.. ارتفاع متواصل في أسعار النفط مع استمرار التوترات

وبحلول الساعة 09:01 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر يوليو المقبل بنسبة 0.39% إلى 72.05 دولار للبرميل.في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.41% إلى 73.53 دولار للبرميل. وكان كلا العقدين قد ارتفع بأكثر من 2% في وقت سابق من جلسة التداول.وانخفضت أسعار النفط أكثر من 1% يوم أمس وسط آمال في انحسار الصراع بعد تقارير إعلامية أفادت بأن تسعى لإنهاء الأعمال العدائية، لكن المخاوف تصاعدت بعد أن حث الرئيس الأمريكي في منشور على "الجميع" على إخلاء العاصمة الإيرانية .ودخلت المواجهة اليوم يومها الخامس وسط تقارير إعلامية إيرانية عن انفجارات ونيران كثيفة للدفاع الجوي في طهران. وفي ، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ردا على الصواريخ الإيرانية.وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في نوفا، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "الصراع بين إيران وإسرائيل لا يزال طازجا ويختمر، وربما لا تزال مشاعر المستثمرين متمسكة بـ"(مخاطر الحرب)".ولا يزال الجزء الأكبر من سوق النفط يركز على حالة عدم اليقين المحيطة بالمواجهة بين إيران وإسرائيل.وتعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، وتخشى الأسواق أن تؤدي المواجهة إلى تعطيل إمداداتها النفطية وارتفاع أسعارها.وذكرت وسائل إعلام أمريكية مساء الاثنين أن اقترح استئناف المحادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي، في حين سلطت تقارير أخرى بعد حادث لسفينة شحن في الضوء على المخاطر التي تتعرض لها الشركات التي تنقل إمدادات النفط والوقود في المنطقة.