ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

وارتفعت اسعار الدولار في بورصتي الكفاح و لتسجل 143550 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الثلاثاء 143250 ديناراً مقابل 100 دولار .اما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ارتفعت أيضا، حيث بلغ سعر البيع 144500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 142500 دينار مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.