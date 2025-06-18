تعاملات الاربعاء.. تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 680 ألف دينار، وسعر الشراء 676 ألف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 650 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 646 ألف دينار.وفي محال الصاغة، أوضح مراسلنا أن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 680 ألفاً و690 ألف دينار، بينما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 650 ألفاً و660 ألف دينار.