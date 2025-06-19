الدولار يسجل قفزة طفيفة في بغداد

وارتفعت أسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 144100 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح اليوم عند 143850 ديناراً مقابل 100 دولار.أما أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 143000 دينار مقابل 100 دولار.