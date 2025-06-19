أسعار النفط تتجاوز 79 دولاراً للبرميل

وبحسب بيانات ، ارتفع سعر " " بنسبة 3.85% ليصل إلى 79.01 دولار للبرميل.وتباطأ صعود عقود "برنت" لتتداول عند 78.77 دولار (+3.54%)، بينما ارتفعت عقود النفط الخام من نوع "WTI" لتسليم أغسطس 2025 بنسبة 2.81% إلى 75.47 دولار للبرميل.يأتي ذلك على خلفية تصاعد التوترات بتأثير الهجمات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمخاوف من مشاركة فيها.ويعتقد محللون أن التدخل المباشر من قبل الولايات المتحدة سيوسع نطاق الصراع، مما يعرض البنية التحتية للطاقة في المنطقة لخطر هجوم أكبر.وقال محللون في شركة ING: "أكبر مخاوف سوق النفط من إغلاق "، وأضاف المحللون: "من خلال هذا المضيق يمر نحو ثلث تجارة النفط العالمية التي يتم شحنها بحرا. وأي انقطاع كبير في هذه التدفقات كافٍ لرفع الأسعار إلى 120 دولارا للبرميل.وتعتبر ثالث أكبر منتج للنفط بين أعضاء منظمة للدول المصدرة للبترول، وتنتج نحو 3.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام.