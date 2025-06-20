للأسبوع الثالث على التوالي.. النفط يتجه للارتفاع مع تصاعد الصراع الإسرائيلي الإيراني

واتجه النفط نحو الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي مع تصاعد الصراع الإسرائيلي الإيراني، بحسب رويترز.صعدت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الخميس 19 يونيو/ حزيران، وذلك في ظل استمرار تصاعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية لليوم السابع، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن تدخل محتمل في الصراع من ، وبالتالي استمرار حالة القلق لدى المستثمرين.وارتفعت 2.15 دولار أو بنسبة 2.8% إلى 78.85 دولار عند التسوية.وفي آخر تحديثات وكالة رويترز، زادت العقود الآجلة للخام الأميركي لشهر يوليو/ تموز 1.72 دولار، أو بنسبة 2.3%، إلى 76.86 دولار، في الساعة 1630 بتوقيت غرينتش.وشهدت تعاملات الخميس حركة تداول ضعيفة على النفط الأميركي بسبب فدرالية في الولايات المتحدة.وتأتي تحركات أسعار النفط بعد دخول الصراع الإسرائيلي الإيراني يومه السابع، واستهدف الجيش الإسرائيلي مواقع نووية إيرانية، بينما أصابت صواريخ إيرانية مستشفى في مدينة بئر السبع بإسرائيل.وتعد الثالثة بين أكبر المنتجين للنفط في أعضاء منظمة للدول المصدرة للبترول، مع إنتاج يبلغ 3.3 مليون برميل يومياً من الخام.ومن خلال يعبر ما بين 18 و21 مليون برميل يومياً من النفط ومنتجاته، وهناك مخاوف حدوث تطورات في الحرب قد تؤدي إلى إغلاق المضيق وتعطل الإمدادات.