وجرى تعليق الرحلات الجوية إلى بعض وجهات الشرق الأوسط في ظل استمرار التوتر بين وإيران.وأكدت فيديكس أنها تراقب الوضع في المنطقة وستجري تعديلات على عملياتها كلما اقتضت الحاجة.